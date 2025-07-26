МАК раскрыл первые данные с черных ящиков разбившегося Ан-24

МАК: у разбившегося под Тындой Ан-24 не было отказов систем воздушного судна

Один из черных ящиков разбившегося под Тындой Ан-24 сгорел, говорится в заявлении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как отмечается в сообщении, в полночь 25 июля глава МАК Олег Сторчевой доставил в Москву бортовые самописцы с самолета. Ночью специалисты комитета вкрыли их и начали извлекать информацию. При этом на контейнерах были замечены следы воздействия высоких температур: магнитная лента была уничтожена пожаром, но данные речевого самописца сохранились. Сейчас запись анализируют.

«До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», — говорится в пресс-релизе.

24 июля пассажирский самолет Ан-24, совершавший рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. Его обломки были обнаружены в 15 км от города. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, они не выжили.

Ранее россиянка чудом не попала на потерпевший крушение самолет Ан-24.