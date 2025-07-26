Мэр Саратова рассказал о безопасных подъездах дома, где взорвался газ

Мэр Саратова Исаев: в трех подъездах дома, где был взрыв, находиться безопасно

Специалисты по результатам проверки признали безопасным дальнейшее пребывание в первых трех подъездах многоквартирного дома в Саратове, в котором произошел взрыв газа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Михаил Исаев.

По его словам, проверка на месте происшествия была проведена специализированной экспертной организацией.

«Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах признано безопасным», — написал он.

Глава города отметил, что в настоящий момент водоснабжение в здании организовано по временной схеме. При этом электроснабжение в дом подается в штатном режиме.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы жильцы.

Губернатор региона Роман Бусаргин позднее заявил, что по состоянию на утро 26 июля, сотрудники МЧС разобрали уже 50% завалов на месте взрыва. Он уточнил, что разбор завалов займет сегодняшний день и ночь с субботы на воскресенье.

Как сообщали СМИ, дом построен в 2009 году, аварийного статуса не было. В доме пять подъездов, 195 квартир.

Ранее стало известно число жителей Саратова, обратившихся в ПВР после взрыва газа в доме.