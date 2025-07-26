Спасатели разобрали половину завалов на месте взрыва дома в Саратове

Сотрудники МЧС разобрали уже 50% завалов на месте взрыва в многоэтажке в Саратове. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал глава региона Роман Бусаргин.

Он уточнил, что под завалами все еще могут оставаться люди, поэтому спасатели работают очень аккуратно. По словам Бусаргина, разбор завалов займет сегодняшний день и ночь с субботы на воскресенье.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы жильцы. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте продолжается поисковая операция.

Как сообщали СМИ, дом построен в 2009 году, аварийного статуса не было. В доме пять подъездов, 195 квартир.

Ранее Бусаргин рассказал о поддержке пострадавших при взрыве в многоэтажке в Саратове.