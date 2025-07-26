Названо число жителей Саратова, обратившихся в ПВР после взрыва газа в доме

После взрыва газа в Саратове в пункты временного размещения (ПВР) обратились 10 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, завалы на месте ЧП разобраны на 60–70%, оттуда на спецполигон вывезли более 1,8 тыс. т обломков. А с воскресенья, 27 июля, граждане смогут обращаться в профильные структуры для восстановления документов.

«Все необходимые процедурные моменты будут проведены в максимально короткие сроки», — пообещал глава региона.

Он отметил, что власти готовы обеспечить питанием всех желающих, а мест в ПВР приготовлено гораздо больше, чем сейчас занято.

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. По данным МЧС, при взрыве несовместимые с жизнью травмы получили шесть человек, в том числе один ребенок. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее очевидцы рассказали «Газете.Ru» о взрыве дома в Саратове.