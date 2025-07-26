В Саратове госпитализировали женщину, пострадавшую от взрыва газа

СК: одна пострадавшая госпитализирована после взрыва газа в доме в Саратове

В Саратове госпитализировали женщину, пострадавшую при взрыве газа в многоквартирном доме. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

«Госпитализирована женщина. Точное количество пострадавших, степень причиненного им вреда и размер ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и всю соответствующую документацию, а также провели осмотры места происшествия. В ходе расследования были опрошены более 100 человек.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы жильцы.

Как сообщали СМИ, дом построен в 2009 году, аварийного статуса не было. В доме пять подъездов, 195 квартир.

Ранее спасатели разобрали половину завалов на месте взрыва дома в Саратове.