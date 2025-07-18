Лебедев предложил запретить WhatsApp в России

Российский дизайнер Артемий Лебедев в новом выпуске обзора новостей предложил запретить в России мессенджер WhatsApp.

«Мое личное пожелание — чтобы родное государство запретило WhatsApp...» — сказал Лебедев.

По мнению блогера, американское приложение, принадлежащее компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), — «дырявая помойка». Лебедев подчеркнул, что после этого российский мессенджер Max сможет занять статус национального мессенджера.

При этом он отметил, что не видит необходимости ограничивать в России работу другого мессенджера — Telegram. Приложение, разработанное компанией Павла Дурова, блогер считает качественной платформой, к которой россияне привыкли.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что мессенджер WhatsApp должен соблюдать российское законодательство. При этом он отметил, что даже среди сотрудников администрации президента мессенджер популярен.

Ранее депутат Госдумы назвал WhatsApp брешью в нацбезопасности России.