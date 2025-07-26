Выросло число погибших в результате взрыва газа в многоэтажке в Саратове

МЧС: до 7 выросло число погибших при взрыве газа в доме в Саратове

Число погибших в результате взрыва газа в многоэтажке в Саратове выросло до 7, https://t.me/mchs_64/8718, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

По информации спасателей, под завалами обнаружили еще одного погибшего. В МЧС уточнили, что всего погибли 7 человек, в том числе ребенок.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы жильцы.

Губернатор региона Роман Бусаргин позднее заявил, что по состоянию на утро 26 июля, сотрудники МЧС разобрали уже 50% завалов на месте взрыва. Он уточнил, что разбор завалов займет сегодняшний день и ночь с субботы на воскресенье.

Как сообщали СМИ, дом построен в 2009 году, аварийного статуса не было. В доме пять подъездов, 195 квартир.

Ранее в Саратовской области пообещали выплаты семьям погибших при взрыве газа.