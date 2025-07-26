В Саратовской области пообещали выплаты семьям погибших при взрыве газа

В Саратове семьям погибших из-за взрыва газа в многоквартирном доме выплатят по 1 млн рублей из резервного фонда области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

По словам Бусаргина, средства на поддержку семей будут направлены из резервного фонда правительства Саратовской области.

Он добавил, что поиски на месте происшествия продолжаются. На данный момент известно о шести погибших. Губернатор подчеркнул, что пострадавшим также окажут всю необходимую поддержку.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы жильцы.

Как сообщали СМИ, дом построен в 2009 году, аварийного статуса не было. В доме пять подъездов, 195 квартир.

Ранее глава МЧС сообщил, что под завалами дома в Саратове еще могут быть люди.