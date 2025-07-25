Украинский беспилотник повредил дом в центре Горловки

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал центр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего один из домов получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, украинский дрон нанес удар по зданию, расположенному в поселке Победа (Центрально-Городской район Горловки).

25 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские военные в пятницу нанесли повторный удар дроном по автомобильной заправочной станции (АЗС) вблизи хутора Фонов Рыльского района, в результате чего пострадали три человека. Он рассказал, что две женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, а мужчина — ранение головы, груди, рук и ног.

Сегодня эта заправка уже уже попадала под удар беспилотника ВСУ. Хинштейн сообщал, что 53-летний мужчина получил легкое рассечение кожи. Обломки дрона также повредили три автомобиля.

Ранее ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР.