ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР

В Троицком в ЛНР после ударов беспилотников ВСУ загорелись администрация и МФЦ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали поселок Троицкое в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего загорелись здания местной администрации и отделения МФЦ. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб региона.

«После объявленной авиационной опасности люди покинули здания», — сказал он.

По словам собеседника агентства, информация о пострадавших пока не поступала.

Днем 26 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Брянске в результате удара дронов ВСУ пострадали трое мирных жителей, включая одного ребенка. Он заявил, что пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 26 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами. По информации ведомства, больше всего дронов было сбито над Курской областью — 23. В Ростовской области средства ПВО ликвидировали 11 летательных аппаратов. Над Брянской областью зафиксировали шесть сбитых дронов, по три — в Белгородской области и Московском регионе. Из них два направлялись в сторону столицы. Также по два беспилотника были уничтожены над Крымом, еще по одному — в Мордовии и Калужской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.