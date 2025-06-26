На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР

В Троицком в ЛНР после ударов беспилотников ВСУ загорелись администрация и МФЦ
close
Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали поселок Троицкое в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего загорелись здания местной администрации и отделения МФЦ. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб региона.

«После объявленной авиационной опасности люди покинули здания», — сказал он.

По словам собеседника агентства, информация о пострадавших пока не поступала.

Днем 26 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Брянске в результате удара дронов ВСУ пострадали трое мирных жителей, включая одного ребенка. Он заявил, что пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 26 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами. По информации ведомства, больше всего дронов было сбито над Курской областью — 23. В Ростовской области средства ПВО ликвидировали 11 летательных аппаратов. Над Брянской областью зафиксировали шесть сбитых дронов, по три — в Белгородской области и Московском регионе. Из них два направлялись в сторону столицы. Также по два беспилотника были уничтожены над Крымом, еще по одному — в Мордовии и Калужской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами