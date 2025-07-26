На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Ставропольского края предупредили об угрозе атаки БПЛА

Владимиров: беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал он.

Накануне беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал центр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего один из домов получил повреждения.

25 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские военные в пятницу нанесли повторный удар дроном по автомобильной заправочной станции (АЗС) вблизи хутора Фонов Рыльского района, в результате чего пострадали три человека. Он рассказал, что две женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, а мужчина — ранение головы, груди, рук и ног.

Ранее ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами