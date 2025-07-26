Жителей Ставропольского края предупредили об угрозе атаки БПЛА

Беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал он.

Накануне беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал центр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего один из домов получил повреждения.

25 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские военные в пятницу нанесли повторный удар дроном по автомобильной заправочной станции (АЗС) вблизи хутора Фонов Рыльского района, в результате чего пострадали три человека. Он рассказал, что две женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, а мужчина — ранение головы, груди, рук и ног.

Ранее ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР.