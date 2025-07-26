Выросло число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове

Mash: число погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до семи

Число погибших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове увеличилось до семи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, спасатели извлекли из-под завалов здания тело еще одного погибшего. Под бетонными плитами могут оставаться еще четверо человек — трое взрослых и ребенок. Все они значатся пропавшими без вести, добавил Mash.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы жильцы. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте продолжается поисковая операция.

Как сообщали СМИ, дом построен в 2009 году, аварийного статуса не было. В доме пять подъездов, 195 квартир.

Ранее губернатор рассказал о поддержке пострадавших при взрыве в многоэтажке в Саратове.