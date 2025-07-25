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Бусаргин рассказал о поддержке пострадавших при взрыве в жилом доме в Саратове

Бусаргин: пострадавшим при взрыве в доме в Саратове окажут материальную помощь
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Екатерина Петрова/ТАСС

Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Саратове будет оказана материальная поддержка из резервного фонда. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он отметил, что специалисты должны будут оценить нанесенный ущерб после того, как на месте происшествия завершатся поисково-спасательные работы. Также перед этим необходимо будет обследовать здание на предмет угрозы дальнейшего разрушения.

«В случае, если эксперты подтвердят отсутствие угрозы дальнейшего разрушения дома и возможность его восстановления <...>, будут выделены все необходимые средства для проведения строительных работ», — добавил глава региона.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

К разбору разрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов и 34 единицы техники. По данным МЧС РФ, под завалами могут находиться люди. При этом четверых человек спасти не удалось.

Бусаргин рассказал, что администрация города организовала пункты временного размещения для жильцов поврежденного дома. Кроме того, на месте ЧП развернули оперативный круглосуточный штаб.

Ранее в Саратове возбудили уголовное дело в связи с взрывом газа в жилом доме.

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