Более 30 квартир пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Саратове

Бусаргин: свыше 30 квартир повреждены при взрыве газа в жилом доме в Саратове

Свыше 30 квартир получили повреждения в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, слова которого приводятся в Telegram-канале МЧС России.

«Под обрушение попало более 30 квартир», — заявил глава региона.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы жильцы. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте продолжается поисковая операция. В МЧС не исключают, что под обломками могут все еще находиться люди.

Как сообщали СМИ, дом построен в 2009 году, аварийного статуса не было. В доме пять подъездов, 195 квартир.

Ранее более 40 квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в Ставрополе.