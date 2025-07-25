Губернатор Бусаргин: в Саратове объявят траур после взрыва газа в жилом доме

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале написал, что на территории региона 26 июля будет объявлен день траура из-за взрыва газа в жилом доме в Саратове.

«В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля», — говорится в публикации.

Бусаргин подчеркнул, что на всей территории региона будут спущены флаги, а всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Губернатор Саратовской области выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив, что весь регион разделяет их скорбь.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы все жильцы.

Позднее в чрезвычайном ведомстве сообщили, что число погибших при обрушении подъезда возросло до шести человек. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте продолжается поисковая операция, в МЧС не исключают, что под обломками могут все еще находиться люди.

Ранее спасатели извлекли мужчину из-под завалов после взрыва в доме в Саратове.