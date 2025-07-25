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Спасатели извлекли мужчину из-под завалов после взрыва в доме в Саратове

Спасатели вытащили из-под завалов пострадавшего после взрыва в доме в Саратове
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Сотрудники МЧС извлекли мужчину из-под завалов после взрыва в доме в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов», публикуя видеозапись с места инцидента.

Спасатели вынесли мужчину на носилках и передали его медикам реанимации.

Судя по кадрам, пострадавший получил серьезные травмы.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. В результате оказался полностью обрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Возгорания за взрывом не последовало.

К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы все жильцы.

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа. Также в пресс-службе отметили, что под завалами здания могут находиться люди.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ввел режим чрезвычайной ситуации и предупредил, что существует риск повторного обрушения здания.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажном доме в Саратове.

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Взрыв газа в Саратове
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