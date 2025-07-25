Глава МЧС поручил оперативно выплатить компенсации пострадавшим при взрыве газа в Саратове

Глава МЧС России Александр Куренков на оперативном совещании на месте взрыва газа в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. Об этом пишет ТАСС.

«Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, и оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества», — сказал он.

Министр отправился из аэропорта прямиком на место происшествия. Как сообщали в ведомстве, он лично будет проконтролировать ход ликвидации последствий.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. По последним данным, шесть человек спасти не удалось.

До этого в пресс-службе МЧС по региону сообщили, что семь человек находятся на амбулаторном лечении.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что администрация Саратова организовала пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв газа. Он рассказал, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Более того, здесь развернули оперативный круглосуточный штаб.

Ранее в Саратове после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело.