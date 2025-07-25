Глава МЧС прибыл в Саратов, где после взрыва обрушился дом

Глава МЧС Куренков прибыл в Саратов, где произошел взрыв газа в жилом доме

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Саратов, где после взрыва газа частично обрушился многоэтажный дом. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что министр отправился из аэропорта прямиком на место происшествия. По информации МЧС, он лично будет проконтролировать ход ликвидации последствий.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. Четверых человек спасти не удалось.

До этого в пресс-службе МЧС по региону сообщили, что семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в доме.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что администрация Саратова организовала пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв газа. Он рассказал, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Более того, здесь развернули оперативный круглосуточный штаб.

Ранее в Саратове под завалами дома нашли тело пятого человека.