Трамп заявил, что ни разу не посещал остров Эпштейна

Трамп: я никогда не посещал остров Эпштейна, а Клинтон был там 28 раз

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал частный остров финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в торговле людьми. При этом глава Белого дома отметил, что экс-глава Штатов Билл Клинтон посещал этот остров десятки раз, передает РИА Новости.

«Вам стоит говорить о Билле Клинтоне, который был на острове 28 раз. Я никогда не был на острове», — сказал Трамп.

16 июля Дональд Трамп заявил, что обвинения в его адрес о предполагаемых связях с Эпштейном являются «новой аферой демократов». 18 июля он обратился к генеральному прокурору США Пэм Бонди с просьбой опубликовать стенограммы судебных заседаний по делу Джеффри Эпштейна.

В 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 40 лет, а также в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он, в частности, возил на свой личный остров. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее Маск заявил о связи Трампа и Эпштейна.