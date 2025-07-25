СМИ рассказали, что Эпштейна с 50-летием поздравил экс-президент США

WSJ: письмо от Клинтона было в альбоме с поздравлениями к 50-летию Эпштейна

42-й президент США Билл Клинтон в 2003 году отправил короткое письмо для альбома с поздравлениями, подготовленного к юбилею американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации отмечается, что помощница финансиста Гислейн Максвелл постаралась собрать поздравления у как можно большего числа влиятельных и богатых людей, с которыми он был знаком.

Альбом был разбит на несколько категорий, одна из которых называлась «Друзья». В ней содержится около 20 поздравлений, в том числе и от Клинтона. Экс-президент написал, что, несмотря на прожитые годы, Эпштейн смог «сохранить детское любопытство» и стремление приносить пользу, утверждает WSJ.

Кроме Клинтона в разделе «Друзья» были поздравления от модельера Веры Вонг, инвестора-миллиардера Леона Блэка, медиамагната Мортимера Цукермана и нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что конгресс проголосовал за приглашение на допрос Клинтона и его супруги Хиллари в рамках расследования их возможной связи c Эпштейном и Максвелл.

Газета The Wall Street Journal утверждает, что Дональд Трамп два десятилетия назад отправил педофилу Джеффри Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп ответил на обвинения в связи с Эпштейном.