Трамп ответил на обвинения в связи с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп считает обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном «новой аферой демократов». Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Их новая афера — это то, что мы навсегда назовем «аферой Джеффри Эпштейна», и мои прежние сторонники купились на эту чушь целиком», — написал он.

Трамп подчеркнул, что не нуждается в поддержке его экс-сторонников, которые поверили в эти обвинения. По его словам, СМИ и демократы пытаются подменить обсуждения достижений его администрации повесткой о «сфабрикированной афере».

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров.

Позже в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста. При этом Трамп заявил, что документы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна — выдумка демократов.

Ранее Трамп назвал дело Эпштейна скучным.