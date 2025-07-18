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Трамп потребовал раскрыть показания по делу Эпштейна

Трамп потребовал от генпрокурора США обнародовать показания по делу Эпштейна
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Today/YouTube

Президент США Дональд Трамп заявил, что потребовал у генпрокурора Пэм Бонди добиться раскрытия стенограмм показаний, данных перед большой коллегией присяжных по делу финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, документы должны быть опубликованы с разрешения суда. Об этом сообщается в Truth Social главы Белого дома.

Трамп объяснил свое требование тем, что вокруг дела, связанного с обвинениями в растлении несовершеннолетних, раздута «нелепая шумиха». Он обвинил в этом Демократическую партию и призвал немедленно остановить «политическую травлю». Пэм Бонди, в свою очередь, выразила готовность обратиться в суд за разрешением на публикацию материалов.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров.

Позже в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста. При этом Трамп заявил, что документы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна — выдумка демократов.

Ранее минюст США уволил прокурора по делам, связанным с Эпштейном и Пи Дидди.

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