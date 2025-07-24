В Новошахтинске произошел крупный пожар в торговом центре

МЧС: в Новошахтинске в Ростовской области загорелся ТЦ на площади 1300 кв. м

В городе Новошахтинск в Ростовской области тушат торговый центр «Русь», где произошло возгорание на площади 1300 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.

Инцидент произошел на улице Ленина. Изначально площадь пожара оценивали в 30 кв. м, однако огонь быстро распространился. Сейчас в устранении огня участвуют 84 человека. Привлечено 29 единиц техники.

По данным администрации Новошахтинска, при тушении пострадал сотрудник пожарной охраны.

Отмечается, что в момент начала пожара в здании не было людей. Граждан просят избегать района происшествия и не мешать работе спецтехники.

До этого на северо-западе Москвы произошел пожар в ТЦ «Солнечный ветер». До прибытия пожарных из здания эвакуировали около 100 человек. Возгорание был ликвидировано. Во время борьбы с огнем специалисты установили подъемные механизмы для ликвидации очагов возгорания

Ранее были опубликованы новые материалы дела о пожаре в ТЦ «Пассаж» в Ухте.