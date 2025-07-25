Стало известно о сильном пожаре в Нижнекамске

В Нижнекамске произошел сильный пожар в промзоне

В Нижнекамске произошел сильный пожар в промзоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижнекамск. Новости».

На обнародованных кадрах можно заметить огромное черное облако дыма, поднимающееся над городом. Местные жители активно публикуют кадры пожара. В публикации отметили, что по предварительным данным, очаг возгорания находится в районе промышленного парка «Нижнекамск».

По данным Telegram-канала «Регион 116 Казань», предварительной причиной возгорания является возгорание нефтяного кокса. Пожарные бригады находятся в пути. На месте происшествия была замечена скорая помощь. По неподтвержденной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Накануне в городе Новошахтинск в Ростовской области загорелся торговый центр «Русь» на площади 1300 кв. м. Инцидент произошел на улице Ленина. Изначально площадь пожара оценивали в 30 кв. м, однако огонь быстро распространился. Сейчас в устранении огня участвовали 84 человека и 29 единиц техники.

Ранее были опубликованы новые материалы дела о пожаре в ТЦ «Пассаж» в Ухте.