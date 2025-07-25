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Подросток признал вину в поджоге леса в Забайкалье

Один из подростков признался в поджоге леса у Атамановки в Забайкалье
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Один из несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном поджоге леса в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае, полностью признал свою вину, в то время как второй воспользовался статьей 51 Конституции РФ. Об этом сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.

«Один из них, воспитанник детского дома, признал свою вину в поджоге полностью. Второй, проживающий в семье, воспользовался правом не свидетельствовать против себя согласно статье 51 Конституции РФ», — сообщил источник агентства, уточнив, что обоим обвиняемым по 16 лет.

22 июля Читинский районный суд арестовал двух подростков, обвиняемых в поджоге леса у Атамановки. Несовершеннолетним может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие оценило ущерб лесному фонду региона в более чем 322 млн рублей.

Пожар в районе Атамановки удалось локализовать на площади 7 тысяч гектаров. Он горел больше недели.

Ранее Владимир Путин заявил, что в борьбе с лесными пожарами помогут новые технологии.

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