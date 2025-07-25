В Совфеде высказались насчет закона о гражданских женах участников СВО

Клишас заявил об отсутствии гарантий в законе о гражданских женах участников СВО

Одобренный закон с поправками, которые касаются гарантий для гражданских жен бойцов специальной военной операции (СВО), не устанавливает никаких мер соцподдержки. Об этом объявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РБК.

Сенатор обратил внимание на то, что в тексте закона утверждается, что льготы могут быть установлены в соответствии с частями четвертой и пятой закона.

«В четвертой и пятой частях говорится: меры социальной поддержки на федеральном уровне могут устанавливаться, а на уровне регионов регионы вправе устанавливать», — пояснил он.

Клишас добавил, что президент России Владимир Путин дал распоряжение установить меры поддержки для гражданских жен участников СВО. И в результате Госдума решила «таким экстравагантным способом выйти из этой истории», в результате не установив никаких мер социальной поддержки, резюмировал член Совфеда.

18 июля комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, которые устанавливают условия получения льгот гражданскими женами не вернувшихся домой участников спецоперации на Украине. Помимо этого в документе предлагается дополнение к законопроекту о предельном сроке выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые в ходе боевых действий получили ранения, препятствующие продолжению военной службы.

14 июля правительство РФ приняло постановление, согласно которому жены не вернувшихся с линии боевого соприкосновения солдат спецоперации на Украине смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

Ранее Госдума не стала рассматривать законопроект о гражданских женах участников СВО.