На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума не стала рассматривать законопроект о гражданских женах участников СВО

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о гражданских женах участников СВО
true
true
true
close
Depositphotos

Госдума перенесла на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о признании фактических брачных отношений для гражданских жен погибших участников СВО. Об этом сообщили «Ведомости».

Информацию о переносе подтвердили три источника издания, однако в конкретики они рознятся. Один сообщает, что высокопоставленные депутаты хотят принять участие в его доработке. Другие же два не исключают, что в принципе в ближайшее время законопроект принят не будет.

Данный законопроект был разработан еще в прошлом году. В случае его принятия гражданские жены смогут погибших бойцов смогут получить все полагающиеся льготы, как и при полноценном браке.

До этого правительство РФ приняло постановление, согласно которому жены не вернувшихся с линии боевого соприкосновения солдат спецоперации на Украине смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

Ранее сообщалось, что вдовам участников СВО разрешат использовать авто до вступления в наследство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами