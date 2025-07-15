Госдума не стала рассматривать законопроект о гражданских женах участников СВО

Госдума перенесла на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о признании фактических брачных отношений для гражданских жен погибших участников СВО. Об этом сообщили «Ведомости».

Информацию о переносе подтвердили три источника издания, однако в конкретики они рознятся. Один сообщает, что высокопоставленные депутаты хотят принять участие в его доработке. Другие же два не исключают, что в принципе в ближайшее время законопроект принят не будет.

Данный законопроект был разработан еще в прошлом году. В случае его принятия гражданские жены смогут погибших бойцов смогут получить все полагающиеся льготы, как и при полноценном браке.

До этого правительство РФ приняло постановление, согласно которому жены не вернувшихся с линии боевого соприкосновения солдат спецоперации на Украине смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

Ранее сообщалось, что вдовам участников СВО разрешат использовать авто до вступления в наследство.