Прокуратура проверит управляющие компании, обслуживающие взорвавшийся дом в Саратове

Прокуратура проведет оценку организаций, обсуживающих дом в Саратове, где взорвался газ. Об этом заявил прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов, его обращение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«‎Прокуратурой Ленинского района будет дана оценка действиям управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих данный многоквартирный дом», — сказал Байкулов.

До этого в МЧС по региону сообщили, что под завалами могут быть люди.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что администрация Саратова организовала пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв газа. Он рассказал, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Более того, здесь развернули оперативный круглосуточный штаб.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

Ранее в Саратове после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело.