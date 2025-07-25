Появились подробности о многоэтажке, взорвавшейся в Саратове

РИА: многоэтажка в Саратове, где взорвался газ, не была аварийной

Десятиэтажный жилой дом в Саратове, в котором произошел взрыв газа, построен в 2009 году, аварийного статуса не было. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные в распоряжении журналистов.

«Дом по улице Блинова был введен в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов, в которых расположено 195 квартир. Дом является типовым панельным с железобетонными перекрытиями и подключен к центральном газоснабжению», — говорится в материале.

Взрыв случился утром 25 июля и разрушил угловой подъезд дома с седьмого по 10-й этажи, повредив десятки квартир. Подтверждены три летальных случая. Под завалами могут находиться люди.

Жители находящихся рядом домов рассказали «Газете.Ru», что сначала подумали, что произошла атака беспилотника.

Ранее появилось видео с места обрушения дома после взрыва газа в Саратове.