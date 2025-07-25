Названа площадь разброса фрагментов Ан-24, разбившегося в Амурской области

Площадь разброса обломков пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, составляет один гектар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник агентства подчеркнул, что фрагменты воздушного судна были найдены в труднодоступной таежной местности на склоне сопки.

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля на территории Амурской области. Воздушное судно упало на землю, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружили на расстоянии 15 км от населенного пункта.

На место происшествия направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. Всего на борту Ан-24 находились 48 человек, включая членов экипажа. По данным Следственного комитета РФ, никто не выжил. На этом фоне в двух российских регионах — Амурской области и Хабаровском крае — объявили трехдневный траур.

Предварительно, причиной крушения самолета могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков не исключил, что воздушное судно могло рухнуть на землю из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в ООН выразили соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области.