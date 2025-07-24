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Синоптик назвал возможную причину крушения Ан-24

Синоптик Заводченков: низкая облачность могла привести к крушению Ан-24
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Дальневосточная транспортная прокуратура

Причиной крушения самолета Ан-24 в Амурской области могли стать погодные условия. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, дезориентировать экипаж могла низкая облачность. Синоптик объяснил, что нижняя граница облаков в некоторых районах находилась на высоте 300 метров, и такой фактор не является причиной для ограничения полетов, однако в городе Тында, где произошло крушение, есть горная местность, достигающая высоты до 1,5 километра.

Заводченков объяснил, что низкая облачность закрывает вершины гор. Данное обстоятельство могло привести к столкновению самолета с землей.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что пассажирки разбившегося в Амурской области Ан-24 сразу испугались состояния самолета, как сели на борт, и сняли его на видео перед полетом и после приземления в Благовещенске. По данным канала, девушки оказались в числе тех, кто покинул борт в Благовещенске.

Пассажирский самолет, летевший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены на скале в 15 км от города.

По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее стало известно о женщине, которая чудом не попала на борт разбившегося Ан-24.

Все новости на тему:
Крушение Ан-24 в Тынде
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