Число пострадавших при атаке БПЛА на Сочи выросло

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Сочи увеличилось до 13

Число пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

В публикации отмечается, что в течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека.

В оперштабе добавили, что пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

Краснодарский край ночью 24 июля подвергся массированной атаке украинских БПЛА. По информации Минобороны РФ, основная часть дронов была сбита в воздушном пространстве над акваторией Черного моря — 21 БПЛА. Еще 11 беспилотников перехватили над Азовским морем и семь — в небе над Краснодарским краем.

На фоне атаки приостанавливалась работа сочинского аэропорта. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу. По словам очевидцев, в небе были вспышки и гул моторов, работала сирена воздушной тревоги. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на территории гаражного кооператива в Адлерском районе Сочи произошел пожар. В целях безопасности туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуировали в подземные парковки.

Ранее дрон ВСУ пролетел над Адлером и попал на видео очевидцев.