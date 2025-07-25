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Число пострадавших при атаке БПЛА на Сочи выросло

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Сочи увеличилось до 13
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«Газета.Ru»

Число пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

В публикации отмечается, что в течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека.

В оперштабе добавили, что пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

Краснодарский край ночью 24 июля подвергся массированной атаке украинских БПЛА. По информации Минобороны РФ, основная часть дронов была сбита в воздушном пространстве над акваторией Черного моря — 21 БПЛА. Еще 11 беспилотников перехватили над Азовским морем и семь — в небе над Краснодарским краем.

На фоне атаки приостанавливалась работа сочинского аэропорта. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу. По словам очевидцев, в небе были вспышки и гул моторов, работала сирена воздушной тревоги. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на территории гаражного кооператива в Адлерском районе Сочи произошел пожар. В целях безопасности туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуировали в подземные парковки.

Ранее дрон ВСУ пролетел над Адлером и попал на видео очевидцев.

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