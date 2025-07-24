Дрон ВСУ пролетел над Адлером и попал на видео очевидцев

Жители Адлера сняли на видео пролетевший над городом на малой высоте украинский беспилотный летательный аппарат. Кадры опубликовал Telegram-канал «Любимый Сочи».

Украинский Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что это был дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый».

На кадрах можно заметить, как украинский беспилотник самолетного типа пролетает практически над фонарными столбами и крышей одноэтажного здания. В это же время в небе мелькают более мелкие вспышки.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуировали в подземные парковки на фоне атаки украинских беспилотников на нефтебазу в «Сириусе».

Ночью 24 июля жители и туристы в Сочи и Адлере услышали до 20 взрывов. Взрывы звучали в разных районах — от Мамайки до Адлера, в том числе в Хосте, Дагомысе, Веселом и «Сириусе».

По словам очевидцев, в небе были вспышки и гул моторов, работала сирена воздушной тревоги. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на территории гаражного кооператива в Адлерском районе Сочи произошел пожар.

На фоне атаки приостанавливалась работа сочинского аэропорта. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу.

Ранее глава Северной Осетии сообщил о возможных перебоях с интернетом из-за угрозы беспилотников.