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В Минобороны сообщили о ночной атаке беспилотников ВСУ на юг России

Минобороны: за ночь средства ПВО сбили 39 украинских дронов над югом России
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, основная часть дронов была сбита в воздушном пространстве над акваторией Черного моря — 21 БПЛА. Еще 11 беспилотников перехватили над Азовским морем и семь — в небе над Краснодарским краем.

Информация о разрушениях на земле или пострадавших не приводится.

Этой ночью в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края сообщали о пожаре на территории гаражного кооператива в Адлерском районе Сочи после падения обломков беспилотника. Возгорание затронуло четыре гаража в кооперативе на Авиационной улице. Общая площадь пожара составляет 200 кв. м. Пожар ликвидирован в 2:51 мск.

До этого Минобороны РФ рассказало, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу.

Ранее стало известно, что в России создают дрон-«невидимку» для эвакуации раненых.

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