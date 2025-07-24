В Минобороны сообщили о ночной атаке беспилотников ВСУ на юг России

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, основная часть дронов была сбита в воздушном пространстве над акваторией Черного моря — 21 БПЛА. Еще 11 беспилотников перехватили над Азовским морем и семь — в небе над Краснодарским краем.

Информация о разрушениях на земле или пострадавших не приводится.

Этой ночью в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края сообщали о пожаре на территории гаражного кооператива в Адлерском районе Сочи после падения обломков беспилотника. Возгорание затронуло четыре гаража в кооперативе на Авиационной улице. Общая площадь пожара составляет 200 кв. м. Пожар ликвидирован в 2:51 мск.

До этого Минобороны РФ рассказало, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу.

Ранее стало известно, что в России создают дрон-«невидимку» для эвакуации раненых.