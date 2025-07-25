На Крымском мосту восстановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра, занимающегося ситуацией на транспортном переходе.

Доступ к мосту был временно закрыт в 0:49 мск в пятницу. Причины остановки движения не уточнялись.

«Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

До этого движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено.

Вечером 24 июля у Крымского моста скопилось большое количество машин. По состоянию на 17 часов в очереди находилось почти 900 автомобилей.

23 июля проезд автомобилей по Крымскому мосту был также временно перекрыт. Позже движение восстановили.

Ранее следователи установили все подробности теракта на Крымском мосту.