Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автомобильного транспорта восстановили на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Проезд автомобилей был перекрыт в 22:54 мск.

Причина этого не называлась, при этом Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Кроме того, беспилотная опасность была объявлена на территории Кабардино-Балкарии и Новороссийска. Позднее стало известно, что украинские беспилотники атаковали Сочи и Адлер. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу.

Ранее у Крымского моста возникла рекордная с момента открытия пробка на 22 км.