Проезд по Крымскому мосту временно перекрыт

Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыт. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост оперативно».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины перекрытия не уточняются.

Накануне водители сняли на видео пробки из более 2000 автомобилей у Крымского моста.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее у Крымского моста возникла рекордная с момента открытия пробка на 22 км.