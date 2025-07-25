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По Крымскому мосту перекрыто движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщил Telegram-канал ситуационного центра транспортного перехода.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточняется в сообщении.

Причины и сроки возобновления движения не указаны.

Вечером 24 июля у Крымского моста 24 июля 2025 года скопилось большое количество машин. По состоянию на 17 часов в очереди находилось почти 900 автомобилей.

23 июля проезд автомобилей по Крымскому мосту был также временно перекрыт. Позже движение восстановили.

Причина этого не называлась, при этом Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Ранее пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту объявили в розыск.

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