Следователи установили все подробности теракта на Крымском мосту

Бастрыкин: СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

Сотрудники Следственного комитета России установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По его словам, был установлен также круг лиц, которые были привлечены для выполнения конкретных задач в рамках преступления.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль. Подрыв, согласно выводам взрывотехников, был произведен дистанционно. Взрыв спровоцировал возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По делу о теракте обвинения были предъявлены восьми гражданам России, Армении и Украины — Артему Азатьяну, Георгию Азатьяну, Олегу Антипову, Александру Былину, Владимиру Злобе, Дмитрию Тяжелых, Роману Соломко и Артуру Тер-Оганяну.

По версии следствия, первый замглавы СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта организовали изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Затем они доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением водителя, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.

В июне Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей фигурантам до 8 сентября 2025 года.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.