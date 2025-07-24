В Москве отправили в СИЗО управляющего делами губернатора Челябинской области

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2025 года», — передает агентство решение судьи.

Накануне сообщалось, что Менжинского, экс-вице-губернатора Челябинской области Богашова и министра имущества области Эльдара Белоусова этапировали в Москву для избрания меры пресечения.

Чиновников обвиняют в превышении полномочий. Басманный суд также отправил в СИЗО Богашова до 22 сентября.

До этого в Москве арестовали вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификаций в регионе, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения — «зубы дракона» на границе с Украиной.

Ранее в Химках задержали замглавы городского округа Ирину Жданкину.