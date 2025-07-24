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В Химках задержали замглавы городского округа Ирину Жданкину

SHOT: задержана замглавы подмосковных Химок Ирина Жданкина
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Global Look Press

В подмосковных Химках задержали замглавы городского округа Ирину Жданкину. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным издания, также задержана подчиненная Жданкиной — начальник управления по развитию территорий и инвестициям администрации городского округа Химки Евгения Янченко. В мэрии на данный момент проходят обыски.

До этого Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя главы подмосковных Химок Николая Минаева. Уточняется, что мера пресечения вступит в силу с момента задержания его на территории РФ или экстрадиции.

Минаеву заочно предъявили обвинение в получении особо крупной взятки, его объявили в международный розыск. Связано ли это дело с сегодняшними обысками и задержаниями, не уточняется.

24 июля также задержали экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Известно, что Егорова задержали в Тамбове и позже этапируют в Москву, где изберут меру пресечения. Правоохранители проводят обыски сразу по нескольким адресам в Тамбове и в Москве.

Ранее главу района в Северной Осетии арестовали по делу о мошенничестве.

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