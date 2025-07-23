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СМИ сообщают, что уральских чиновников этапируют в Москву для избрания меры пресечения

ТАСС: вице-губернатора Челябинской области Богашова этапируют в Москву
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова, управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова этапируют в Москву для избрания меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС.

«Фигурантов дела, задержанных в рамках расследования, которое ведется по ч. 3 ст 286 УК РФ (превышение полномочий), этапируют в Москву для дальнейшего проведения с ними следственных действий, а также для избрания в отношении подозреваемых меры пресечения»‎, — сказали журналистам.

По данным источников агентства, правоохранители будет настаивать на аресте всех фигурантов.

О задержании чиновников стало известно 23 июля. По информации издания Ura.ru, задержание производили сотрудники ФСБ и СКР. Как писало издание, уголовное дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе.

Накануне ТАСС сообщил, что на рабочем месте вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, а также у него дома прошли обыски. Позднее в Telegram-канале Mash появилась информация, что чиновника задержали и этапируют в Москву, где будет решаться вопрос о помещении его под арест. Mash отмечает, что причина обысков и задержания вице-губернатора — пропажа «зубов дракона», предназначенных для защиты региона от атак ВСУ.

Ранее в Махачкале задержали начальника управления архитектуры и градостроительства.

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