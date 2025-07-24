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В Москве отправили в СИЗО экс-замглавы Челябинской области

Суд в Москве арестовал экс-вице-губернатора Челябинской области Богашова
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО экс-вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

«Ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Богашова на срок до 22 сентября удовлетворить», — сказала судья.

Накануне сообщалось, что Богашова, бывших управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова этапировали в Москву для избрания меры пресечения.

Чиновников обвиняют в превышении полномочий.

До этого в Москве арестовали вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификаций в регионе, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения — «зубы дракона» на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-главы Керчи возбудили еще три уголовных дела.

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