Обвиняемый по делу журналистов Baza полицейский признал вину

ТАСС: полицейский, обвиняемый по делу Telegram-канала Baza, признал вину в суде

Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 управления МВД России по городу Белгороду, обвиняемый по делу журналистов Telegram-канала Baza, признал вину в суде. Об этом сообщает ТАСС.

«Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Готов сотрудничать со следствием, скрываться не намерен», — заявил он.

Заседание по делу проходит в зале Замоскворецкого суда.

Незадолго до этого следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы арестовать троих полицейских по уголовному делу главного редактора Baza Глеба Трифонова.

23 июля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Трифонова, а также продюсера Татьяну Лукьянову до 20 сентября. По версии следствия, они получали служебные сводки от сотрудников министерства внутренних дел за денежное вознаграждение. Журналистам грозит до 12 лет тюрьмы, им вменили три эпизода дачи взяток.

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева ранее заявила «Газете.Ru», что Трифонова отправили под арест, чтобы он стал «сговорчивее».

Ранее задержание полицейского по делу Telegram-канала Baza попало на видео.