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S7 выразила готовность доставить семьи экипажа разбившегося Ан-24 в Благовещенск

Кобзев: S7 готова доставить семьи экипажа разбившегося Ан-24 в Благовещенск
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российская авиакомпания S7 готова доставить родственников членов экипажа самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области, в Благовещенск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он подчеркнул, что семьям пассажиров и членов экипажа Ан-24 требуется всесторонняя поддержка.

«Авиакомпания «Ангара» выплатит страховые выплаты. Минздрав региона окажет психологическую помощь родственникам», — добавил глава Иркутской области.

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 48 человек. Разбившийся Ан-24 летел из Благовещенска в Тынду и упал на землю, когда заходил на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 км от города.

Всего на место происшествия направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. По данным Следственного комитета РФ, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. В связи с этим в двух регионах — Амурской области и Хабаровском крае — объявили трехдневный траур.

Предварительно, причиной крушения могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков не исключил, что ЧП могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее губернатор Иркутской области заявил, что члены экипажа разбившегося Ан-24 были жителями региона.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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