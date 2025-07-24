Пассажирки сняли на видео состояние самолета Ан-24 перед крушением

Пассажирки разбившегося в Амурской области Ан-24 сразу испугались состояния самолета, как сели на борт, и сняли его на видео перед полетом и после приземления в Благовещенске. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

По данным канала, девушки оказались в числе тех, кто покинул борт в Благовещенске. Все остальные пассажиры отправились дальше в Тынду, однако не долетели до нее несколько километров.

На одной из записей, сделанной спасшимися пассажирками Ан-24, видно, что от багажной полки самолета исходят необычные испарения. Девушки рассказали, что авиалайнер находился в ужасном состоянии и показался им очень старым.

Всего, как сообщает SHOT, в Благовещенске вышли 21 человек, в том числе девушки. На пустые места сели новые пассажиры. По данным СК России, никто из них не выжил.

Пассажирский самолет, летевший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены на скале в 15 км от города.

По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее стало известно о женщине, которая чудом не попала на борт разбившегося Ан-24.