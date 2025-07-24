Стало известно о женщине, которая чудом не попала на борт разбившегося Ан-24

Женщина, чья фамилия была в списке пассажиров разбившегося в Амурской области самолета Ан-24, чудом осталась жива из-за самочувствия внучки. Об этом сообщает газета «Известия»

По словам женщины, ее внучка заболела, поэтому она решила вернуться домой и остаться с детьми. Она также уточнила, что решила ехать в Тынду на поезде.

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров и затем потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Всего на борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, члены экипажа были жителями региона.

На поиски воздушного судна направили более 50 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. Экипаж вертолета Ми-8, принадлежащего МЧС РФ, обнаружил в труднопроходимой местности горящий фюзеляж Ан-24. Telegram-канал SHOT сообщил, что спасателям не удалось приземлиться на месте происшествия. По этой причине специалистам пришлось добираться до разбившегося самолета по земле.

Ранее в сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения в Амурской области.