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Бывшего замглавы подмосковных Химок заочно арестовали

Экс-замглавы подмосковных Химок Минаев заочно арестован по делу о взяточничестве
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Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя главы подмосковных Химок Николая Минаева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Минаеву меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — говорится в сообщении.

Мужчине заочно предъявили обвинение в получении особо крупной взятки, его объявили в международный розыск.

Минаев появился в базе розыска МВД 27 июня. Где находится экс-замглавы Химок — неизвестно. Однако Telegram-канал SHOT писал, что он покинул Россию после того, как против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По информации источников канала, в ближайшее время в местах, связанных с экс-чиновником, планируется провести обыски. Перед отъездом Минаев уволился из администрации. До официального ухода он около двух недель не появлялся на работе без объяснения причин.

Ранее петербургским чиновникам предъявили обвинения в получении крупных взяток.

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