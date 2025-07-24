Экс-главу Тамбовской области этапируют в Москву для избрания меры пресечения

Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, этапируют из Тамбова в Москву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, Егорова задержали в Тамбове и позже доставят в Москву, где изберут меру пресечения.

В отношении Егорова возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят обыски сразу по нескольким адресам в Тамбове и в Москве.

О задержании экс-главы Тамбовской области стало известно 24 июля. С Максимом Егоровым сейчас ведутся следственные действия. Подробности уголовного дела не раскрываются.

Максим Егоров был губернатором Тамбовской области с 20 сентября 2022 года по 4 ноября 2024-го. До этого с 4 октября 2021 года по 20 сентября 2022-го занимал пост врио главы региона.

23 июля суд в Северной Осетии заключил под стражу главу администрации Алагирского района по делу о мошенничестве. По данным СК России, он пробудет под арестом до 18 сентября.

Чиновника обвиняют в участии в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Как пишет «Коммерсантъ», речь может идти о Германе Гагиеве, которого уже задерживали в прошлом году по делу о превышении полномочий.

Ранее менеджер филиала «Россетей» выкинул взятку за забор, но попал на видео.