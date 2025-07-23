Главу района в Северной Осетии арестовали по делу о мошенничестве

Суд в Северной Осетии заключил под стражу главу администрации Алагирского района по делу о мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.

«По ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18.09.2025», — говорится в сообщении.

Чиновника обвиняют в участии в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Как пишет «Коммерсантъ», речь может идти о чиновнике Германе Гагиеве, которого уже задерживали в прошлом году по делу о превышении полномочий.

Следствие полагает, что в 2023 году глава района сговорился вместе с бывшим кадастровым инженером и еще двумя мужчинами, чтобы получить право собственности на два участка в селе Хидикус. В итоге были оформлены соответствующие документы, и ущерб бюджету составил свыше 10,1 млн рублей.

До этого сообщалось, что суд вынес приговор бывшему главе 5481-го военного представительства Минобороны РФ Сергею Болгареву по делу о взятках на сумму более 14 млн рублей. Его приговорили к 8,5 года колонии.

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